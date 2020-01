Milano: ruba un’auto e aggredisce i carabinieri che lo bloccano

- Ha rubato le chiavi di un’auto a un uomo conosciuto poco prima in un locale di via Giacosa a Milano, si è messo al volante del mezzo e, sorpreso dai carabinieri, li ha aggrediti. Per questo ieri mattina intorno alle 11.30 un rumeno di 48 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. A segnalare il furto è stata la vittima, un ecuadoriano di 39 anni, che non appena resosi conto di esser stato derubato, ha allertato il 112. Mentre i carabinieri del nucleo radiomobile si facevano spiegare l’accaduto, il 39enne ha notato la sua auto, una Nissan Juke, ferma nel traffico, con alla guida l’uomo che poco prima gli aveva rubato le chiavi. Sul mezzo viaggiava anche un 27enne peruviano incensurato. I militari hanno raggiunto l’auto per fermarla, ma a quel punto i due uomini a bordo hanno ingaggiato una colluttazione con loro. Sono stati entrambi bloccati e arrestati. Il veicolo, invece, è stato restituito al proprietario.(Rem)