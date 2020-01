Roma: Palumbo (Pd), città non può essere terreno di scontro tra bande, serve risposta Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all'omicidio di ieri sera in via Gabrio Casati, in una nota il consigliere del Partito democratico capitolino Marco Palumbo sostiene che "Ancora una esecuzione criminale nelle strade della capitale. Il Nuovo Salario e Roma non possono essere il terreno di scontro tra bande criminali che si dividono il territorio. Serve una risposta forte dello Stato che in questi ultimi mesi anche grazie al lavoro investigativo delle forze dell'ordine e del ministro Lamorgese ha sgominato importanti clan operativi nella capitale. L'amministrazione comunale, le istituzioni e i cittadini sono chiamati tutti uniti ad una risposta forte attraverso una stretta collaborazione per impedire che gli autori di quest'ultimo barbaro omicidio possano farla franca". (Rer)