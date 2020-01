Governo: dopo voto settimana piena di insidie, da prescrizione a concessioni autostradali

- Chiusa la partita elettorale, la settimana che inizia per il governo si preannuncia molto impegnativa. Tanti i dossier aperti e i nodi che cominceranno a venire al pettine, nella speranza, per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che i risultati del voto non siano fonte di troppi scossoni. Che ci saranno fibrillazioni, infatti, non è un pronostico della vigilia ma una certezza, a maggior ragione se sulla via Emilia dovesse affermarsi il centrodestra. L’esecutivo giallorosso parte subito sull’ottovolante per la riforma della giustizia. Il lodo Conte, per cercare di equilibrare le posizioni distanti sulla prescrizione tra il Movimento cinque stelle, il Partito democratico e soprattutto Italia viva, non ha messo tutti d’accordo. Il partito di Renzi è infatti sul piede di guerra: in casa Iv, la bozza di riforma targata Bonafede trova le porte sbarrate. Tant’è che Renzi nei giorni scorsi è stato chiaro: se non ci saranno ripensamenti "noi voteremo il ddl Costa". Ed è proprio il provvedimento sulla prescrizione del deputato di Forza Italia Enrico Costa ad approdare domani pomeriggio in Aula alla Camera per la discussione generale, salvo un ritorno in Commissione per cercare una mediazione in corner. (segue) (Rin)