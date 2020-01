Governo: dopo voto settimana piena di insidie, da prescrizione a concessioni autostradali (2)

- Ma sulla testa del governo incombe anche l’affaire concessioni autostradali. Su questo fronte le distanze maggiori sono tra M5s e Italia viva. In settimana le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dovranno infatti votare il decreto Milleproroghe e tra le modifiche ritenute ammissibili c’è un emendamento di Iv che interviene sulle norme volute dal governo per regolare il rapporto tra Stato e concessionari privati. La modica infatti è soppressiva dell’articolo 35 del decreto, quello che disciplina le disposizioni in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade e la gestione ad Anas nel periodo di svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento al nuovo concessionario. Sotto il peso dei contraccolpi del voto in Emilia Romagna e Calabria, poi, parte domani al ministero del Lavoro pure il tavolo con i sindacati sulla riforma del sistema pensionistico. Come ha spiegato ieri il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, parlando da Milano, "lo scopo è quello di superare la riforma Fornero e inserire maggiore flessibilità in uscita, pur restando Quota 100 che è una sperimentazione triennale e avrà il suo corso". Nessun piano del governo è già precostituito, come hanno chiarito fonti del Ministero, ribadendo il percorso che verrà seguito: il confronto con le sigle sindacali e il lavoro di tre commissioni di esperti per poi delineare i contorni della riforma. Ma oltre a questi dossier la settimana che si apre sarà movimentata anche per via degli appuntamenti che attendono partiti di maggioranza come il M5s e Italia viva. Se sabato e domenica prossima infatti il partito di Renzi terrà la sua prima assemblea nazionale, in casa Cinque stelle già nei prossimi giorni il nuovo capo politico Vito Crimi dovrebbe incontrare prima i ministri del Movimento per sciogliere il nodo del nuovo capo delegazione al governo e poi i gruppi parlamentari in assemblea congiunta. (Rin)