Roma: auto contromano sul Raccordo Anulare causa incidente, 5 feriti

- Cinque feriti è il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina alle 5.30 sulla corsia esterna del Raccordo Anulare a Roma, tra le uscite Casilina e la via Appia. A causarlo sarebbe stato, secondo quanto appreso, dal conducente di una Nissan Micra che, per cause ancora da accertare, ha imboccato il Raccordo contromano schiantandosi contro una Mercedes su cui viaggiava un a famiglia e coinvolgendo nel sinistro anche un camion. Uno schianto violento che ha causato ferite ai cinque occupanti dei mezzi, tra cui anche una minore che era a bordo della Mercedes. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Settebagni. (Rer)