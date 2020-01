Torino: "Il ritorno di Mary Poppins" inaugura "AffiDarsi", rassegna dedicata all'affidamento familiare (2)

- La rassegna proseguirà sempre alle 15,00 per altre tre domeniche in cui si alterneranno due location: il secondo appuntamento – 2 febbraio - infatti è previsto al CineTeatro Baretti, via Baretti 4, Torino, con Ernest & Celestine delicatissima animazione franco-belga scritta da Daniel Pennac dove Claudio Bisio e Alba Rohrwacher hanno prestato le loro voci ai due simpatici protagonisti; per il terzo – 9 febbraio - si torna di nuovo al Centro Studi Sereno Regis per assistere alla proiezione di Solo cose belle curiosa commedia indipendente italiana prodotta dalla Comunità Papa Giovanni XIII che parla di accoglienza e inclusione. A chiudere la rassegna al CineTeatro Baretti – 16 febbraio - sarà Lion – la strada verso casa, storia vera di Saroo Brierley emblematica per le tematiche filo rosso della rassegna, interpretato da Dev Patel (lanciato da Danny Boyle in The Millionaire), Rooney Mara e Nicole Kidman; il film ha ricevuto sei candidature agli Oscar del 2017. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili in sala. (Rpi)