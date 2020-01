India: si celebra oggi la Festa della Repubblica

- L'India festeggia oggi l'istituzione della Repubblica e l'entrata in vigore della Costituzione, avvenuta nel 1950. In ogni parte del paese sono state organizzate parate, spettacoli acrobatici e rappresentazioni. Il cuore dei festeggiamenti è rappresentato dalla parata militare e civile che si è svolta a Nuova Delhi, e che ha visto quest'anno la presenza dei più importanti leader politici del paese. Il primo ministro indiano Narendra Modi interverrà oggi alla 61ma edizione del programma radiofonico mensile Mann Ki Baat, proprio in occasione della festa della Repubblica indiana. (segue) (Inn)