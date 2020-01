India: si celebra oggi la Festa della Repubblica (2)

- La Festa della Repubblica cade nel giorno dell’entrata in vigore, il 26 gennaio 1950, della Costituzione repubblicana, adottata dall’Assemblea costituente indiana il 26 novembre 1949. Il 26 gennaio è stato scelto anche perché quel giorno, nel 1930, venne dichiarata l’indipendenza, dal Congresso nazionale indiano (Inc), in contrapposizione allo status di dominio offerto dalla corona britannica. L’India ottenne effettivamente l’indipendenza il 15 agosto 1947 dopo le lotte del movimento indipendentista. Alla vigilia delle celebrazioni, il presidente della Repubblica Kovind ha tenuto un discorso incentrato sulla partecipazione al voto, in vista delle elezioni della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, che si terranno in primavera. (Inn)