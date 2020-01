Visegrad: prossima settimana a Praga ministri Esteri riuniti con omologo egiziano Shoukry

- I ministri degli Esteri dei paesi del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria - V4) si incontreranno la prossima settimana a Praga alla presenza dell'omologo egiziano Sameh Shoukry. Tra le questioni che saranno affrontate, riferisce l'emittente "Radio Praga", la situazione della sicurezza in Medio Oriente. Shoukry sarà in visita nella Repubblica Ceca da mercoledì a venerdì della prossima settimana, ed a Praga ha in programma anche un colloquio bilaterale con il ministro degli Esteri ceco Tomas Petricek. L'Egitto è un dei partner principali della Repubblica Ceca nel nord Africa: nel 2018 il volume dell'interscambio commerciale ha raggiunto i 345 milioni di dollari. (Res)