Buccinasco: tentano di far esplodere bancomat per rubare la cassa, messi in fuga dai carabinieri

Milano, 26 gen 12:54 - (Agenzia Nova) - La scorsa notte a Buccinasco, in provincia di Milano, i carabinieri della compagnia di Corsico hanno sventato il furto di un bancomat. I malintenzionati volevano rubare la cassaforte dello sportello, causando un’esplosione con il gas acetilene, ma il sistema di allarme della banca, la filiale Intesa Sanpaolo di via Emilia, ha avvertito della loro presenza la vigilanza privata, che a sua volta ha chiesto l’intervento del 112. Sentendo arrivare numerose pattuglie, i ladri si sono dati immediatamente alla fuga. I militari hanno trovato la cassaforte semichiusa, da cui non era ancora stato sottratto denaro, e due bombole di gas. L’edificio era agibile, ma restano da quantificare i danni causati dall’esplosione. Sul tentativo di furto indaga il nucleo Radiomobile dei carabinieri di Corsico, insieme ai colleghi della stazione di Buccinasco, che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e dei negozi vicini al bancomat. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La scorsa notte a Buccinasco, in provincia di Milano, i carabinieri della compagnia di Corsico hanno sventato il furto di un bancomat. I malintenzionati volevano rubare la cassaforte dello sportello, causando un’esplosione con il gas acetilene, ma il sistema di allarme della banca, la filiale Intesa Sanpaolo di via Emilia, ha avvertito della loro presenza la vigilanza privata, che a sua volta ha chiesto l’intervento del 112. Sentendo arrivare numerose pattuglie, i ladri si sono dati immediatamente alla fuga. I militari hanno trovato la cassaforte semichiusa, da cui non era ancora stato sottratto denaro, e due bombole di gas. L’edificio era agibile, ma restano da quantificare i danni causati dall’esplosione. Sul tentativo di furto indaga il nucleo Radiomobile dei carabinieri di Corsico, insieme ai colleghi della stazione di Buccinasco, che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e dei negozi vicini al bancomat. (Rem)