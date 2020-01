Regionali: Viminale, affluenza alle 12 al 23,44 in Emilia Romagna e al 10,48 in Calabria

- Dai dati pubblicati dal Viminale, l'afffluenza alle ore 12 è fissata al 23,44 per cento in Emilia Romagna e al 10,48 in Calabria. Il dato rileva una crescita rispetto alla precedente tornata elettorale quando l'affluenza si era fermata al 10,77 in Emilia Romagna e all'8,85 in Calabria. (Rin)