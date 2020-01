Milano: due furti nel quadrilatero della moda

- Fanno due passi fuori dalla gioielleria e vengono derubati dei preziosi appena acquistati. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 14.20, a due turisti russi in vacanza a Milano. La coppia - 36 anni lui, 31 lei - è andata nel negozio Cartier di via Monte Napoleone 16, dove ha speso 3/4.000 euro in anelli, che la donna ha messo in borsa prima di uscire per strada. Fuori dal negozio, però, ad attenderli c’era un gruppo di nomadi, che li aveva curati durante l’acquisto. I malintenzionati hanno circondato la coppia e messo a segno il furto con destrezza. Poco distante, in via della Spiga, una donna ucraina è stata invece derubata di 4.000 euro in contanti. Si trovava all’interno del negozio Monnalisa, si è tolta la giacca e l’ha appoggiata su una sedia. All’interno della tasca c’era il denaro, che è stato sottratto, forse da una donna notata all’interno del negozio e descritta dalla vittima come sudamericana. (Rem)