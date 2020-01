Milano: scassinano capannone per organizzare un rave, arrestati

- Sono stati sorpresi mentre scassinavano la porta di una fabbrica in via Brunetti 26, in zona viale Certosa a Milano, per organizzare un rave party. Per questo tre giovani, un albanese e un italiano di 22 anni e un indiano naturalizzato italiano di 29, sono stati arrestati ieri sera intorno alle 22.15 per danneggiamento aggravato. I tre sono stati notati mentre cercavano di aprire il lucchetto da un passante, che ha pensato a un tentativo di furto e ha allertato il 113. Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto, però, hanno scoperto che lo scopo non era rubare, ma far festa. Nell’auto dei tre ragazzi, che hanno precedenti specifici, i poliziotti hanno infatti trovato mixer, cavi, cuffie e tutta la strumentazione musicale necessaria per un rave. Non sarebbe la prima volta, tra l’altro, che la fabbrica di via Brunetti viene usata per feste di questo genere. (Rem)