Kosovo: presidente albanese Meta, Israele riconosca l'indipendenza del paese

- L'Albania auspica che Israele riconosca quanto prima l'indipendenza del Kosovo: lo ha detto il presidente albanese, Ilir Meta in un'intervista al quotidiano israeliano "Times of Israel". "Il Kosovo e Israele hanno unna grande amicizia", ha osservato Meta, precisando di non poter parlare per conto di altri paesi ma notando che "c'è una grande simpatia tra i kosovari per il popolo ebraico e viceversa". Fino al momento del riconoscimento, ha osservato Meta, tutte le opportunità per lo sviluppo della cooperazione bilaterale dovrebbero essere colte. Parlando del 75mo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, Meta ha detto di essersi recato a Gerusalemme in quanto "non dobbiamo mai dimenticare". Il presidente albanese ha quindi ringraziato le autorità israeliane per il sostegno fornito al suo paese dopo il terremoto di fine novembre. (Alt)