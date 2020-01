Omicidio Kasa: indagini a 360 gradi, si ipotizza regolamento di conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiamava Gentian Kasa il 43enne di origine albanese freddato ieri sera alle 23 circa in via Gabrio Casati a Roma. L’uomo aveva l’obbligo di dormire in carcere a Rebibbia e a quell’ora stava facendo ritorno nella sua cella quando uno o più sicari gli hanno teso un’imboscata uccidendolo con diversi colpi di arma da fuoco. L’uomo stava scontando una pena per droga, furto e ricettazione. Al momento gli investigatori della Squadra Mobile non escludono nessuna pista ma quella del regolamento di conti per fatti di droga sembra essere quella che convincerebbe più delle altre. Si indaga seguendo le tracce, anche video lasciate dal killer ma anche per ricostruire gli eventuali legami criminali che la vittima aveva con il territorio e se appartenesse a qualche gruppo malavitoso in particolare. (Rer)