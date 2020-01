Shoah: sindaco Sala affigge cartello "Antifa Hier" sulla porta di casa

- Per condannare quanto accaduto a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove sulla porta della casa della staffetta partigiana Lidia Rolfi è apparsa la scritta antisemita "Juden Hier" ("Qui ci sono ebrei"), il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha deciso di affiggere alla porta di casa sua un cartello con la scritta "Antifa Hier", ovvero "Qui vive un antifascista". Il primo cittadino ha pubblicato l'immagine della porta su Instagram, insieme al commento "Qui vivo io", scatenando migliaia di reazioni in poche ore.(Rem)