Regionali: Salvini lancia appello, chi può voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, mentre si vota in Emilia Romagna e Calabria, non rinuncia ad esprimersi attarverso i social network. Su Facebook, nel corso di una diretta augura "buon voto" agli elettori e aggiunge: "Non faccio dichiarazione di voto ma chissà mai per chi potrei votare in Emilia Romagna e Calabria". Salvini rimarca anche che a milioni di italiani qualcuno questo diritto al voto "lo sta sottraendo, per paura. Chi può voti". (Rin)