Milano: Comune potenzia rete WeMi, 5 nuovi spazi nel 2020

- Il Comune di Milano ha deciso di rinnovare la sperimentazione degli spazi WeMi, il sistema di luoghi fisici per l'accesso ai servizi domiciliari cittadini e potenziarli, portandoli nel corso 2020 da 11 ad almeno 16, garantendone così la presenza in tutti i Municipi. Per i cinque nuovi spazi WeMi, che verranno cogestiti con il terzo settore, l'amministrazione avvierà un procedimento di coprogettazione aperto alle associazioni interessate, nell'ambito del quale si attribuiranno un massimo di 80 punti per la qualità del progetto e un massimo di 20 punti per l'offerta economica, che dovrà prevedere da parte dei soggetti vincitori, che stipuleranno con l'amministrazione una convenzione, un cofinanziamento non inferiore al 10 per cento del valore complessivo del progetto. La sperimentazione avrà una durata di 10 mesi, a partire da marzo 2020. Le risorse investite nel progetto ammontano a 649mila euro. Secondo quanto emerge dai dati raccolti e analizzati per il piano del Welfare 2018-2020 - fa sapere una nota di Palazzo Marino - gli over 65 a Milano rappresentano il 24,4 per cento della popolazione. Di questi, il 3,5 per cento ha più di 85 anni. I minorenni in città sono invece il 16,9 per cento e sono destinati a scendere al 13,6 per cento nel 2030, a fronte della sostanziale stabilità nella quota di anziani residenti. (segue) (com)