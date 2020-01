Sanità: Strada (Lce), domani interrogazione urgente a Gallera su posti letto a Policlinico San Donato

- La consigliera regionale dei Lombardi Civici Europeisti, Elisabetta Strada, in una nota annuncia che domani presenterà una richiesta urgente di chiarimenti all'assessore al Welfare Giulio Gallera, sulla vicenda dei posti letto assegnati ai libici al Policlinico San Donato. "L'Ospedale San Donato destina 70 posti letto 'pubblici' del servizio sanitario nazionale a pazienti solventi, miliziani libici? Se questa accusa fosse vera si tratterebbe di un fatto gravissimo, a ulteriore dimostrazione del perché le nostre liste di attesa siano così lunghe. I letti vengono utilizzati per profitto, nonostante siano già 'rimborsati' dal servizio sanitario pubblico. Domani, lunedì, presenteremo una richiesta formale e una interrogazione urgente affinché l'assessore Giulio Gallera intervenga in aula martedì per dare una spiegazione ai pazienti lombardi e, soprattutto, per capire come la Regione intenda muoversi", annuncia Strada. (com)