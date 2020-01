Regione Piemonte: Palazzo Lascaris, incontri con gli studenti per ricordare la Shoah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 12,00 tutti gli studenti affluiranno nell'aula del Consiglio per la parte finale, moderata dal giornalista Stefano Tallia. Il programma prevede: saluti e intervento del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia; breve intervento dell’avv. Bruno Segre come testimone; presentazione del trailer del film La stella di Andra e Tati, il primo film a cartoni animati rivolto ai ragazzi che racconta la Shoah, e delle letture in "social reading" con il metodo di TwLetteratura che coinvolgerà gli studenti nelle settimane successive; l’omaggio alla memoria della Shoah del pattinaggio artistico e della danza su ghiaccio, con Edoardo De Bernardis, allenatore e coreografo internazionale che presenterà i filmati di alcune esibizioni sulle note di Schindler's List e La vita è bella; la performance del cantautore Carsico, con canzoni attinenti al tema della Giornata della Memoria. (Rpi)