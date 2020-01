Roma: Corbucci (Pd), esecuzione in strada dimostra che città è fuori controllo

- Sull'omicidio avvenuto ieri sera in via Gabrio Casati a Roma è intervenuto Riccardo Corbucci coordinatore della segreteria Pd Roma. “Un’esecuzione in piena regola a Roma - scrive in una nota Corbucci - nel cuore del III Municipio al Nuovo Salario. Un omicidio premeditato in mezzo alla strada in pieno stile mafioso. Roma è ormai una città fuori controllo e le principali piazze dello spaccio della droga sono abbandonate nelle mani dei nuovi clan criminali. Quando chiediamo poteri speciali e fondi per la capitale del Paese, non dobbiamo dimenticare che Roma avrà bisogno anche di una presenza massiccia delle forze dell’ordine, poiché malgrado alcune sentenze, la presenza dei clan malavitosi è forte e pervicace”. (Rer)