Libia: Unsmil condanna le continue violazioni dell'embargo sulle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha affermato che "si rammarica profondamente per le continue e palesi violazioni dell'embargo sulle armi in Libia, anche dopo gli impegni assunti al riguardo dai paesi interessati durante la Conferenza internazionale sulla Libia a Berlino, tenutasi il 19 gennaio 2020". "La tregua del 12 gennaio concordata dal Governo di accordo nazionale (Gna) e dall'Esercito nazionale libico (Lna), che ha portato alla riduzione delle ostilità a Tripoli, ha fornito una tregua necessaria per i civili nella capitale", si legge nella nota. "Tuttavia, questa fragile tregua è ora minacciata dal trasferimento in corso di combattenti stranieri, armi, munizioni e sistemi avanzati alle parti in conflitto da parte degli Stati membri, inclusi molti che hanno partecipato alla Conferenza di Berlino", ha aggiunto. "Negli ultimi dieci giorni, sono stati osservati numerosi voli merci e altri voli in atterraggio negli aeroporti libici nella parte occidentale e orientale del paese che forniscono alle parti armi avanzate, veicoli corazzati, consiglieri e combattenti", ha affermato la missione delle Nazioni Unite. La missione condanna queste continue violazioni, "che rischiano di far precipitare il paese in un rinnovato e intensificato round di combattimenti". (Lit)