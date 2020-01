Kazakhstan: presidente Tokayev, governo rafforzi misure per impedire diffusione corona virus dalla Cina

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev, ha invitato il governo di Astana a rafforzare le misure per prevenire la diffusione del corona virus dalla Cina. Scrivendo tramite il suo profilo Twitter, Tokayev ha annunciato che il governo è stato istruito affinché prenda misure volte ad impedire la diffusione del virus dal paese ai confini orientali del Kazakhstan. La dichiarazione del presidente kazakho, scrive l'agenzia di stampa "Kazinform", avviene dopo che un aereo privato, che aveva precedentemente trasportato passeggeri con il corona virus, si è fermato nell'aeroporto di Almaty per riempire il serbatoio del carburante. Dopo l'episodio, lo scalo della città kazakha ha adottato misure più stringenti per impedire la diffusione del virus dalla Cina.(Res)