Torino: detenuto appicca fuoco in carcere, tre poliziotti intossicati

- Incendio ieri pomeriggio nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Intorno alle 14,40, nel Padiglione ‘C’ quinta sezione, dove sono ristretti detenuti “protetti”, un detenuto di origine tunisina ha appiccato un fuoco nella propria cella. Gli agenti di Polizia Penitenziaria di servizio sono intervenuti, mettendo a rischio la propria incolumità personale: sono riusciti a far evacuare e a far confluire tutti i detenuti dell’intero piano ( 5^ – 6^ – 7^ e 8 Sezione) nei cortili del passeggio. E' stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Tre poliziotti sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria per intossicazione; al momento non si registrano altri episodi di intossicazione sia nei confronti di altri poliziotti che dei detenuti. Il detenuto che aveva appiccato il fuoco è stato tratto in salvo incolume. (segue) (Rpi)