Russia: cittadino russo Vinnik in Francia dopo l'estradizione dalla Grecia

- Il cittadino russo Alexander Vinnik, estradato dalla Grecia in Francia, si trova in un ospedale di Parigi in cattive condizioni di salute. E' quanto affermato dal legale di Vinnik, il quale ha parlato all'agenzia di stampa russa "Sputnik" dopo che il Consiglio di stato greco ha deciso giovedì l'estradizione del suo assistito in Francia. Il cittadino russo è ricercato sia in Francia che negli Stati Uniti sulla base dell'accusa di riciclaggio di denaro. "E' stato preso e trasportato in Francia senza lo svolgimento delle necessarie procedure per l'estradizione", ha dichiarato il legale parlando di una violazione dei diritti umani. Vinnik è stato arrestato in Grecia nel 2017 su richiesta degli Usa, che lo accusato di riciclaggio di denaro per un ammontare di 4 miliardi di dollari tramite l'utilizzo di una piattaforma di trading che utilizza criptovalute.(Rum)