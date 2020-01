Giappone: coronavirus, Tokyo pronto a rimpatri dei cittadini dalla città cinese di Wuhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone evacuerà tutti i suoi cittadini dalla città cinese di Wuhan, l'epicentro del coronavirus: lo ha detto oggi il primo ministro Shinzo Abe. "Abbiamo deciso di rimpatriare tutti (i cittadini giapponesi a Wuhan) in Giappone, se lo desiderano, con ogni mezzo incluso voli charter", ha detto Abe ai giornalisti. "Ci stiamo coordinando con il governo cinese a vari livelli e accelereremo il processo per realizzare una rapida attuazione" dell'evacuazione da Wuhan, la capitale della provincia di Hubei nella Cina centrale, ha detto Abe. La decisione arriva mentre molti altri paesi stanno organizzando piani per evacuare il loro personale e cittadini. Si ritiene che l'epidemia, che ha ucciso 56 persone e contagiato quasi 2.000 in tutta la Cina, abbia avuto origine in un mercato di animali vivi a Wuhan. (Git)