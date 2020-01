Libia: Erdogan, Haftar ha violato l'accordo sul cessate il fuoco

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato oggi che Khalifa Haftar, capo dell'Esercito nazionale libico (Lna), ha "continuato a violare il regime del cessate il fuoco stabilito in Libia". "Haftar ignora gli sforzi di pace compiuti a Mosca e Berlino", ha detto il Capo di Stato turco ai giornalisti prima di volare in Algeria per una visita di stato. Erdogan ha attaccato anche il presidente siriano, Bashar Assad, per aver infranto gli accordi su Idlib. La Libia è attualmente divisa tra due centri di potere: un parlamento eletto a est del paese, sostenuto dall'Esercito nazionale libico di Haftar e il Governo di accordo nazionale (Gna) riconosciuto dalle Nazioni Unite a ovest. Il 19 gennaio, i partecipanti alla conferenza di Berlino sulla Libia hanno invitato le Nazioni Unite a facilitare i colloqui sul cessate il fuoco e hanno esortato il Consiglio di sicurezza a imporre sanzioni a coloro che avrebbero violato l'accordo di tregua. Le Nazioni Unite hanno anche chiesto l'istituzione di un comitato militare 5 + 5, che avrà il compito di monitorare l'attuazione del cessate il fuoco, ed entrambe le parti del conflitto hanno concordato con esso. La situazione nella provincia di Idlib, l'ultima roccaforte dei militanti in Siria, si è intensificata dal 19 dicembre, quando l'esercito siriano ha lanciato una nuova operazione militare nell'area. Il 9 gennaio è entrato in vigore il cessate il fuoco, concordato da Russia e Turchia. (Res)