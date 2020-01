Roma: controlli antidroga della polizia, 9 arresti e centinaia di dosi sequestrate

- Sono state nove le persone arrestate dalla polizia nel corso dei controlli antidroga effettuati a Roma e nella provincia. Tra gli arrestati compare L.G, di 47 anni la cui attività da tempo era attenzionata dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Prenestino, diretti da Roberto Arneodo. L'uomo era stato fermato a bordo di un'autovettura a noleggio a La Rustica per un controllo e alla richiesta di cosa ci facesse in zona, l'uomo non era riuscito a dare una spiegazione credibile. I precedenti di polizia in violazione della legge sugli stupefacenti, il fatto che utilizzasse un autovettura a noleggio e della residenza anagrafica a Tivoli, hanno fatto scattare dei sospetti agli investigatori. Rintracciato il domicilio nel quartiere di Torre Maura i poliziotti si sono appostati sotto casa: il giovane tutte mattina alle 8.30 usciva di casa per andare nel quartiere della Rustica, si fermava su via Titiro, prelevava qualcosa dalla base di un palo dell'illuminazione pubblica e poi si fermava per qualche minuto in un bar della zona. All'ultima "corsa" però gli investigatori hanno deciso di intervenire. Alla vista degli agenti, L.G., si è dato alla fuga percorrendo in retromarcia la via a senso unico per alcune centinaia di metri fino a quando, perdendo il controllo del veicolo, si è schiantato prima su un veicolo in sosta e poi sul muro di recinzione di un edificio scardinandone il cancello. Seppur ferito non ha desistito e ha tentato di scappare a piedi, lanciando in un giardino una pouchette, successivamente recuperata, ma poco dopo è stato fermato. Al controllo indosso aveva 120 euro e, all'interno della pouchette, ermeticamente chiusa, hanno rinvenuto le dosi di cocaina. Controllo esteso anche presso l'abitazione dove i poliziotti, nascoste in un libro hanno trovato, 5 mazzette di banconote di vario taglio per un totale di euro 4450. Convalidato l'arresto L.G. è stato messo agli arresti domiciliari. (segue) (Rer)