Roma: controlli antidroga della polizia, 9 arresti e centinaia di dosi sequestrate (2)

- A Colleferro, invece, gli agenti del commissariato locale, hanno sorpreso a bordo della sua autovettura M. G. originario dei Castelli di 24 anni mentre cedeva, in cambio di soldi, della sostanza stupefacente. Controllato è stato trovato con 7 involucri contenenti cocaina; in macchina i poliziotti hanno rinvenuto 2 borsellini di piccole dimensioni con all'interno due capsule, solitamente usate per le sorprese degli ovetti Kinder, contenenti rispettivamente cocaina e marijuana e 330 euro in contanti. (segue) (Rer)