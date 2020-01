Roma: controlli antidroga della polizia, 9 arresti e centinaia di dosi sequestrate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 24enne del Gambia, invece, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Casilino perché, dopo averne a lungo studiato i movimenti, hanno accertato che era uno dei pusher che riforniva il quartiere di Tor Sapienza. Individuata l'abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto 29 involucri di cellophane trasparente contenenti 72 grammi di marijuana, nonché materiale per il confezionamento. In via dell'Archeologia, invece, sono stati gli agenti del reparto Volanti ad arrestare un uomo, D.B.G. di 78 anni ed una donna, S.R. di 72 anni perché, perquisiti, sono stati trovati con 13 involucri di cocaina e circa 350 euro in contanti. (segue) (Rer)