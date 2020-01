Roma: controlli antidroga della polizia, 9 arresti e centinaia di dosi sequestrate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre gli agenti del Reparto Volanti hanno arrestato in via Benedetto Aloisi Masella un cittadino italiano identificato per C.A. di 20 anni poiché trovato in possesso di 14 grammi di hashish e 3.300 euro in contanti. Un cittadino italiano è stato arrestato, anche lui per detenzione ai fini di spaccio, ma anche per estorsione, dai poliziotti del commissariato Torpignattara e del Reparto Volanti. Gli agenti sono giunti presso la sua abitazione hanno trovato l'uomo, S.S. romano 32enne con precedenti di Polizia, che cercava di estorcere denaro ai genitori. Nell'occorso sono stati rinvenuti anche 20 grammi di hashish. (segue) (Rer)