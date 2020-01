Roma: controlli antidroga della polizia, 9 arresti e centinaia di dosi sequestrate (5)

- Altri due giovani spacciatori sono stati intercettati dagli agenti del commissariato Spinaceto in via Caduti per la Resistenza; ne è nato un breve inseguimento terminato quando i fuggitivi sono andati a sbattere contro un marciapiede. A bordo dell'autovettura i poliziotti hanno trovato diverse dosi: 61,2 grammi di marijuana e 1,60 grammi di hashish. G.S. e D.S.M. entrambi romani, con precedenti di Polizia, sono stato arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (Rer)