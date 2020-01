Regionali: in Emilia Romagna alle 12 affluenza sopra il 23 per cento, in Calabria al 10,05

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A mezzogiorno sono pervenuti i primi dati sull'affluenza in Emilia Romagna: quando sono giunti quelli di 205 comuni su 328 è al 23,72 per cento. In aumento rispetto al 10,86 per cento della precedente tornata elettorale delle Regionali. In Calabria invece l'affluenza è al 10,05 per cento, quando sono disponibili i dati di 311 su 404 comuni. Si sono aperti questa mattina alle ore 7 i seggi in Emilia Romagna e Calabria, le due Regioni chiamate a rinnovare i presidenti e membri delle assemblee legislative. Le urne rimarranno aperte fino alle 23 di questa sera, quando avranno inizio le operazioni di scrutinio. I riflettori sono puntati soprattutto sull’Emilia Romagna che il tenore e i toni alti della campagna elettorale hanno trasformato in una competizione nazionale, quasi una sorta di giudizio universale sulla tenuta del governo Conte 2. Qui la vera sfida è a due: da un lato il presidente uscente del Partito democratico e ricandidato Stefano Bonaccini, che gode del sostegno anche di Italia viva ma non del Movimento cinque stelle, e dall’altro la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, sostenuta da tutti e tre i partiti di centrodestra, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. I Cinque stelle hanno deciso di correre da soli con Simone Benini.(Rin)