Regionali: in Emilia Romagna alle 12 affluenza sopra il 23 per cento, in Calabria al 10,05 (2)

- In corsa ci sono poi Stefano Lugli (L'Altra Emilia-Romagna), Marta Collot (Potere al Popolo), Laura Bergamini (Partito Comunista) e Domenico Battaglia (Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità). Il sistema con cui si vota in Emilia Romagna contempla l’opzione del voto disgiunto ed è proprio quello che potrebbe incidere sull’esito elettorale. Nel dettaglio, l’elettore emiliano romagnolo ha diverse possibilità nell’urna: può votare a favore solo di una lista e, in questo caso, il voto espresso si intende anche a favore del candidato presidente, così come può tracciare un segno sul contrassegno per il solo candidato governatore, ma può pure, appunto, esprimere un voto disgiunto per uno dei candidati alla carica di presidente e per una delle liste che non sono collegate a lui. Il sistema di voto contempla inoltre la possibilità della doppia preferenza con obbligo della preferenza di genere (si possono indicare, quindi, anche i nomi di due candidati consiglieri, ma nel rispetto dell’alternanza uomo-donna, pena l’annullamento della seconda preferenza).(Rin)