Educazione: dal 3 febbraio iscrizioni aperte per gli asili del Comune di Milano

- Dal 3 al 28 febbraio saranno aperte le iscrizioni online ai nidi, alle sezioni primavera e alle scuole dell'infanzia del Comune di Milano, che sarà possibile visitare durante gli open day nei giorni 28, 29 e 30 gennaio dalle 16.30 alle 18.30. La domanda - fa sapere una nota di Palazzo Marino - si potrà presentare solo sul sito del Comune di Milano e sarà necessario essere in possesso di un'utenza Spid, il sistema pubblico di identità digitale che consente di avere un unico profilo al fine di utilizzare i servizi online della pubblica amministrazione e di alcuni privati che hanno scelto di utilizzare questo sistema. Per l'anno educativo 2020/2021 i nidi accolgono i bambini nati dal primo gennaio 2018 al 31 maggio 2020; i posti nelle sezioni primavera possono invece essere richiesti per bimbi nati tra il primo gennaio e il 31 agosto 2018. Possono infine essere iscritti alle scuole dell'infanzia i nati dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2017; è possibile iscrivere anche i nati dal primo gennaio al 30 aprile 2018, che verranno però accolti solo dopo aver soddisfatto le domande per bambini del 2015, 2016 e 2017. (com)