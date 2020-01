Iran: governo, pronto invio 6 satelliti in orbita

- L'Iran ha preparato sei satelliti da lanciare nello spazio, mentre un altro satellite è in fase di assemblaggio. Lo ha annunciato il ministro della Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni del paese, Mohammad-Javad Azari Jahromi. "Al momento siamo pronti a inviare in orbita sei satelliti. La velocità di assemblaggio è aumentata", ha scritto Jahromi su Twitter. L'anno scorso, a fine ottobre, Jahromi ha dichiarato che l'Iran stava pianificando di lanciare nuovi satelliti nell'orbita terrestre entro la fine dell'attuale anno solare iraniano, che cadrà il 19 marzo. Nell'agosto 2019, i media occidentali hanno riferito di un'esplosione di un razzo vettore iraniano durante un lancio dal centro spaziale Imam Khomeini. Le autorità iraniane hanno però smentito questa notizia. Diversi paesi, compresi gli Stati Uniti, sono preoccupati per il lancio di missili di Teheran, sostenendo di violare la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che invita l'Iran ad astenersi dallo sviluppo di missili balistici in grado di fornire armi nucleari. Il ministero degli Esteri iraniano insiste sul fatto che i lanci di missili del paese non violano la risoluzione. (Res)