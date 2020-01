Smog: Figliomeni (Fdi), contro pm10 servono misure organiche non blocco euor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il continuo divieto alla circolazione nella ZTL fascia verde, che ha coinvolto anche le vetture diesel Euro 6 "non ha prodotto alcuna diminuzione delle polveri sottili". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Invece - continua l'esponente di Fratelli d'Italia - ha causato enormi disagi soprattutto agli automobilisti che avevano acquistato modelli di ultima generazione ed il cui impatto ambientale è irrilevante rispetto a veicoli circolanti a benzina di oltre 20 anni di età con alto tasso di inquinamento". Un provvedimento che Figliomeni definisce illogico quello della Raggi se si considera che "secondo i dati Ispra, le automobili inquinano per il 9% mentre ai primi posti della classifica ci sono gli impianti di riscaldamento con il 38%, gli allevamenti intensivi e la gestione dei reflui con il 15% ed infine l'industria con l'11%. Visto che - continua il consigliere capitolino - con le decisioni spot della giunta grillina si creano disagi inutili a milioni di persone e non si danno risposte alle legittime istanze degli ambientalisti, abbiamo presentato una specifica interrogazione affinché il Sindaco, anche ricorrendo all'aiuto del governo 'amico', adotti delle misure organiche contro l'inquinamento, anche negli altri settori inquinanti e con incentivi, specie per i cittadini più bisognosi e finalizzati anche alla demolizione dei veicoli più vetusti. Per affrontare in modo efficace l'emergenza smog - conclude Figliomeni - come Fratelli d'Italia pretenderemo altresì maggiori controlli contro i roghi tossici, la sostituzione delle vecchie caldaie ed un potenziamento del trasporto pubblico locale con effettivo rinnovo del parco mezzi". (com)