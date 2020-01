Perù: si tengono oggi le elezioni parlamentari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare la situazione, il presidente aveva tra le altre cose approntato una riforma costituzionale da sottoporre a referendum dopo l'approvazione, mai arrivata, dal parlamento. L'iniziativa propone di modificare l'articolo 112 della Costituzione, stabilendo che "chi assume funzioni come presidente della Repubblica non può candidarsi alla presidenza nell'immediato periodo successivo al suo mandato". Il progetto di riforma "introduce anche un taglio del mandato del presidente della Repubblica, dei deputati e anticipa le elezioni generali". Quest'ultimo passaggio è passato con un decreto ad hoc: la scadenza naturale della legislatura in corso era prevista nel 2021. (segue) (Brb)