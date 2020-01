Perù: si tengono oggi le elezioni parlamentari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine dicembre l’Unione europea ha inviato una missione di osservatori in Perù in vista delle elezioni. L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, ha nominato Leopoldo Lopez Gil, membro del parlamento europeo, come capo osservatore della missione. “Queste elezioni si svolgono in un momento politico critico per il Perù. È la prima volta che vengono organizzate elezioni anticipate, nel contesto di accesi dibattiti istituzionali, inclusi quelli sulle riforme anticorruzione. Con questa missione di osservazione elettorale, l'Unione europea vuole dare un contributo significativo a questo processo", ha detto Borrell. (Brb)