Montenegro: scontri tra polizia e manifestanti contro la legge sulla libertà religiosa (3)

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha affermato la scorsa settimana che i rapporti tra la Serbia e il Montenegro sono attualmente "molto deteriorati", a causa della nuova legge sulle libertà confessionali approvata dal parlamento di Podgorica. Dacic ha aggiunto che "chiunque in Serbia accetta l'approvazione di questa legge è un traditore del proprio paese". Dacic ha respinto le accuse secondo cui Belgrado ha destabilizzato il Montenegro, affermando che "non abbiamo mai detto di volere fare parte di un paese unico con il Montenegro e non abbiamo mai approvato atti che avessero un qualche legame con i rapporti interni al Montenegro. La Serbia ha tuttavia "espresso il proprio malcontento per l'approvazione di una legge che riteniamo orientata verso il popolo serbo e la Chiesa ortodossa serba". (segue) (Mop)