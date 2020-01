Montenegro: scontri tra polizia e manifestanti contro la legge sulla libertà religiosa (5)

- Il patriarca della Chiesa ortodossa serba Irinej ha affermato in precedenza, alla stampa tedesca, che la legge montenegrina "vuole indebolire la coscienza sulle origini e sul nome dei serbi". Irinej ha dichiarato inoltre che "fatto che può essere ancora più tragico è che (le autorità montenegrine) dovessero succedere nel proprio intento, lo stesso potrebbero fare domani le autorità kosovare". Irinej ha ribadito che "nemmeno i nostri nemici più grandi hanno mai provato a entrare nei monasteri i quali, d'altronde, appartengono alla popolazione locale e questo non viene messo in dubbio da nessuno nemmeno in Serbia, dove le sacralità del nostro popolo sono anche le sacralità della nostra nazione". (Mop)