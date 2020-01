Hong Kong: polizia spara gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti a Mong Kok

- La polizia di Hong Kong ha sparato gas lacrimogeni per disperdere una folla di manifestanti riuniti nel centro commerciale di Mong Kok ieri sera, nel luogo di una protesta del 2016 che ha segnato una svolta violenta da parte del movimento democratico della città. La polizia ha dichiarato che si è formata una grande folla e "alcuni rivoltosi hanno bloccato le strade e hanno lanciato "oggetti" su un veicolo della polizia. Gli ufficiali hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla, secondo la dichiarazione. Gli scontri seguono l'annullamento di un raduno previsto oggi per celebrare il quarto anniversario della cosiddetta Rivoluzione Fishball, una protesta contro un giro di vite sui venditori ambulanti senza licenza che ha causato il ferimento di decine di agenti di polizia. (Cip)