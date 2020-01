Roma: omicidio al Tufello, 43enne freddato mentre esce di casa per tornare in carcere

- Un uomo di 43 anni è stato ucciso ieri sera in via Gabrio Casati a Roma. L’uomo di origini albanesi e con diversi precedenti penali era appena uscito dio casa per recarsi in carcere dove aveva l’obbligo del pernotto. I sicari lo stavano aspettando fuori dalla sua abitazione colpendolo con diversi colpi di arma da fuoco. Uno lo ha attinto alla testa. Il 43enne è morto lì sul posto dove sono arrivati gli agenti della squadra mobile che hanno iniziato le indagini a cominciare dai rilievi di polizia scientifica. La zona in cui si è consumato l’omicidio è al confine tra i quartieri del Tufello e Nuovo Salario . (Rer)