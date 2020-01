Filippine: abbassato livello di allerta su eruzione vulcano, in migliaia rientrano a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sembra più imminente una grande eruzione del vulcano Taal, nelle Filippine: lo hanno reso noto le autorità oggi mentre hanno parzialmente revocato un ordine di evacuazione di massa, avvertendo però i residenti di rimanere ancora pronti a fuggire. Segnali di avvertimento come i terremoti sono in costante calo dall'eruzione di Taal di due settimane fa, portando almeno 135 mila persone in centri di evacuazione per paura di una grade eruzione. L'agenzia sismologica della nazione ha affermato che il costante calo delle emissioni di ceneri e gas è stato un segnale di "tendenza ridotta verso un'eruzione esplosiva pericolosa". (Fim)