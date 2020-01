Difesa: Tofalo (M5s), omaggio a caduti battaglia Nikolajewka

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, ricorda che "oggi ricorre il 77mo anniversario della battaglia di Nikolajewka, ricordata per il coraggio, lo spirito di sacrificio e l'alto senso del dovere delle Truppe Alpine sul fronte russo. Nei loro confronti - sottolinea Tofalo in una nota - abbiamo un grande debito di riconoscenza che dobbiamo onorare rendendo omaggio ai caduti e tramandando alle generazioni future la memoria di una tragica pagina di storia. Un impegno quotidiano e concreto per la pace". (Com)