Turchia: al via oggi dall'Algeria tour di Erdogan in Africa

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan inizia oggi un tour in Africa che lo vedrà dapprima in Algeria per poi proseguire in Gambia ed in Senegal. "Siamo determinati a rafforzare i legami con i paesi africani", ha dichiarato Erdogan a Istanbul prima della partenza per Algeri. Nella capitale algerina, riferisce l'agenzia di stampa "Anadolu", Erdogan ha in programma una conferenza stampa congiunta dopo l'incontro con il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, e parteciperà inoltre al forum economico turco-algerino. "Attraverso una dichiarazione congiunta che sarà siglata dai due presidenti durante la visita, sarà istituito il Consiglio di cooperazione di alto livello Turchia-Algeria", rende noto la presidenza turca in un comunicato. (segue) (Tua)