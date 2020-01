Turchia: al via oggi dall'Algeria tour di Erdogan in Africa (2)

- Dopo la tappa in Algeria, il tour di Erdogan proseguirà in Gambia per la prima visita ufficiale in quel paese; infine il presidente turco si recherà in Senegal. "Vari accordi, finalizzati a rafforzare le basi contrattuali dei rapporti bilaterali con questi paesi, dovrebbero essere siglati durante le visite. Dei forum imprenditoriali sono in programma in Algeria e Senegal", afferma la presidenza turca. Erdogan è accompagnato in questa visita, oltre che dalla moglie Emine, dai ministri degli Esteri, della Difesa, dell'Industria, dell'Energia e dal capo dell'Intelligence, rispettivamente Mevlut Cavusoglu, Hulusi Akar, Mustafa Varank, Fatih Donmez e Hakan Fidan. (Tua)