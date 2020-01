Migranti: Salvini, nel 2020 già 774 sbarchi

- Il leader della Lega Matteo Salvini torna sulla questione migranti e afferma: "Circa 300 immigrati a bordo delle navi delle Ong, Ocean Viking e Alan Kurdi: con il governo dei porti aperti già 774 sbarchi da inizio anno contro i 202 di tutto gennaio 2019. Sono curioso di vedere se Pd-Cinque stelle-Conte-Renzi li faranno arrivare subito o li terranno 'in ostaggio' per aspettare la chiusura delle urne in Calabria ed Emilia-Romagna. Un sospetto ce l’ho...". (Rin)