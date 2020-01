Polonia: leader PiS Kaczinsky, la Russia deve ripagare i danni della Seconda guerra mondiale

- Non solo la Germania ma anche la Russia dovrebbe ripagare la Polonia per i danni inflitti nel corso della Seconda guerra mondiale. Lo ha dichiarato il leader del partito governativo polacco Diritto e Giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczinsky, in un'intervista al quotidiano tedesco "Bild". "Penso che la nostra generazione vedrà l'ammissione delle responsabilità da parte della Russia", ha dichiarato il leader di PiS assicurando che le richieste da parte di Varsavia non cesseranno. Secondo Kaczinsky, il presidente russo Vladimir Putin cerca di sviare l'attenzione verso i polacchi per creare confusione sul coinvolgimento del suo paese nello scoppio della Seconda guerra mondiale, "ma il mondo conosce la verità". Alla fine di dicembre l'ambasciatore russo a Varsavia, Sergej Andreev, è stato convocato al ministero degli Esteri polacco dopo che Putin ha parlato della politica della Polonia negli anni precedenti la Seconda guerra mondiale, definendo "bastardo e maiale antisemita"l'allora ambasciatore polacco in Germania, Jozef Lipsky, sostenitore di Adolf Hitler e della sua idea d'inviare ebrei polacchi in Africa "per l’estinzione e la distruzione". (Res)