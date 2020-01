Regionali: Salvini, il treno passa oggi e poi non passa più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, posta sul suo profilo Facebook un video con un appello al voto e scrive: "Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai. Il treno passa oggi e poi non passa più. Diffondiamo. #oggivotoLega". (Rin)